2024大選逐漸進入白熱化階段，國民黨總統參選人侯友宜27日下午到岡山區為國民黨立委參選人曹桓榮站台，侯在致詞時舉多年前美國總統林肯的故事，期許國民黨以民為天，站在民眾這一邊，做什麼事情都要考慮民眾的感受。對此，前高雄市副市長葉匡時28日就表示「支持正直認真清廉的曹桓榮」，引發討論。

侯友宜在南下輔選表示，曹桓榮要競選大岡山立委並不容易，這是個艱困選區，但看到許多民眾到場支持曹，令他放心不少。侯友宜籲請大家支持曹桓榮，讓兩人都當選。

葉匡時28日在臉書上表示，「我的老同事，前高雄市民政局長曹桓榮獲國民黨提名，將競選大岡山區立委。27日下午競選總部成立，成特別下高雄為桓榮加油」，葉匡時更分享了數張他站台的照片，直呼「支持正直認真清廉的曹桓榮」，而曹桓榮也回應，「謝謝副市長對我的鼓勵與支持，桓榮會全力以赴拿下北高雄關鍵的一席」。