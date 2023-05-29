立法院會26日三讀通過「再生能源發展條例」。民進黨立委賴瑞隆表示，此次再生能源發展條例針對小水力發電定義、訂定熱利用相關補助辦法的事項、建築物設置太陽光電的規範、訂定地熱探勘、興建與營運許可的相關規範等條文進行修正，不僅增強台灣國家經濟的韌性，也推動台灣環境永續發展。

賴瑞隆指出，這7年來，再生能源發展政策推動逐步成形，如今條例修正過後，離岸風電、太陽光電和地熱能將在法源上持續推進，促進綠能更成熟發展且達成永續目標。

賴瑞隆進一步說明，疫後風場逐步興建，現在也正進行第三階段區塊開發，未來再加上地熱能、小水力發電、太陽光電等能源發展，將可提供更多國際企業支持認同的綠能，帶動能源多元化以及潔淨台灣的發展。

賴瑞隆表示，能源政策推動不易且遇上許多挑戰，台灣民生及產業用電也必須穩定供應，感謝朝野政黨在審查協商過程的支持，凝聚共識合作推動綠電的發展，讓台灣增加國家發展韌性，也為下一代創造更安全永續的環境。