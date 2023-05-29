「普丁盟友」白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）才爆出病危，俄國官媒昨（28）日公布魯卡申柯上周的一段訪談，他表示其他國家只要加入俄白聯盟，俄羅斯就會提供核武，「大家都會有核武。」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，俄國官媒「俄羅斯-1」（Rossiya-1）頻道昨日公開記者札魯賓（Pavel Zarubin）25日對魯卡申柯的訪談，他在訪談中稱，任何國家只要加入「俄白聯盟」（Union State of Russia and Belarus），俄羅斯就會提供核武。

他說：「沒人在意哈薩克與其他國家，和我們一樣與俄羅斯聯邦的關係緊密，這很簡單，加入俄白聯盟，就是這樣：所有人都會擁有核武。」

"Just join the Belarus-Russia union and that's it - there will be nuclear weapons for everyone." - Lukashenko



How do you like this solution? pic.twitter.com/LkzhUfMnSb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 28, 2023

他稱，這些國家將擁有「獨一無二的團結機會」。

俄羅斯與白俄於1999年簽署「建立俄羅斯和白俄羅斯聯盟國條約」（Agreement on Establishment of the Union State of Belarus and Russia Treaty），這份條約是兩國在經濟、資訊、科技、農業、邊界安全等領域展開聯盟的基礎。

目前尚不清楚魯卡申柯是在向哪些國家喊話，不過他向盟友發送核武的言論令人擔憂。魯卡申柯25日才證實，俄羅斯的部分戰術核武已開始移轉至白俄羅斯境內。

俄羅斯總統普丁先前表示，俄羅斯將持續擁有存放白俄境內戰術核武的控制權，他更將此舉與美國在德國等歐洲國家部署核武的舉動類比，以防止這些國家違反非核國家的承諾。

蘇聯於1990年代垮台後，白俄羅斯就將境內大規模毀滅性武器送回俄羅斯，因此白俄境內沒有核武。

「烏克蘭真理報」指出，魯卡申柯是在25日出席在莫斯科舉辦的歐亞經濟聯盟峰會（Eurasian Economic Council）期間接受訪談，他近期爆出在與普丁進行閉門會議後緊急送醫，病情嚴重。