「普丁盟友」白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）才爆出病危，俄國官媒昨（28）日公布魯卡申柯上周的一段訪談，他表示其他國家只要加入俄白聯盟，俄羅斯就會提供核武，「大家都會有核武。」

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）報導，俄國官媒「俄羅斯-1」（Rossiya-1）頻道昨日公開記者札魯賓（Pavel Zarubin）25日對魯卡申柯的訪談，他在訪談中稱，任何國家只要加入「俄白聯盟」（Union State of Russia and Belarus），俄羅斯就會提供核武。

他說：「沒人在意哈薩克與其他國家，和我們一樣與俄羅斯聯邦的關係緊密，這很簡單，加入俄白聯盟，就是這樣：所有人都會擁有核武。」

他稱，這些國家將擁有「獨一無二的團結機會」。

俄羅斯與白俄於1999年簽署「建立俄羅斯和白俄羅斯聯盟國條約」（Agreement on Establishment of the Union State of Belarus and Russia Treaty），這份條約是兩國在經濟、資訊、科技、農業、邊界安全等領域展開聯盟的基礎。

目前尚不清楚魯卡申柯是在向哪些國家喊話，不過他向盟友發送核武的言論令人擔憂。魯卡申柯25日才證實，俄羅斯的部分戰術核武已開始移轉至白俄羅斯境內。

俄羅斯總統普丁先前表示，俄羅斯將持續擁有存放白俄境內戰術核武的控制權，他更將此舉與美國在德國等歐洲國家部署核武的舉動類比，以防止這些國家違反非核國家的承諾。

蘇聯於1990年代垮台後，白俄羅斯就將境內大規模毀滅性武器送回俄羅斯，因此白俄境內沒有核武。

「烏克蘭真理報」指出，魯卡申柯是在25日出席在莫斯科舉辦的歐亞經濟聯盟峰會（Eurasian Economic Council）期間接受訪談，他近期爆出在與普丁進行閉門會議後緊急送醫，病情嚴重。

文章來源：Lukashenko offers nuclear weapons to nations willing ‘to join the Union State of Russia and Belarus’
文章來源：Lukashenko says Putin will give nuclear weapons to anyone who joins Union State
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