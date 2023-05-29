對於選罷法第26條的修正，中華人權協會今（29）日發新聞稿表示， 當前台灣治安敗壞的癥結是「黑白掛勾」而不是「黑道參選」，執政黨刻意規避核心問題，卻刻意大張旗鼓修法，掩耳盜鈴。

中華人權協會提到，以最近震驚社會觀感的im.B詐騙案來看，這些通緝犯毫不畏懼公權力，宛如大亨的行徑，高調地結交政府高層、執法官員，並以之對外炫耀，毫無羞恥，令人咋舌，蔡政府該處理的是黑白掛勾問題，才不會有政府高層和警政署長與通緝犯歡聚一堂的荒謬，基層執法人員才能嚴格執法，修法是故意打錯靶心，更對當前治安問題毫無幫助，只給人虛晃一招、張冠李戴之感。

中華人權協會針對選罷法第26條的修正部分，引述法界專家學者們抨擊有重大違憲疑慮，理由如下：

(一) 刑度十年以上未定讞者，被告即失去參政權，顯然已違反「無罪推定」、「比例原則」等法律原則，更忽視法院審級制度的往返，將使被告參政權的行使，長期處於不確定狀態，如果最後又被判無罪，政府要如何對當事人負責？

(二) 修正後的選罷法納入很多罪名，一旦成立，即失去參選資格，例如「黑金槍毒」及「國安罪名」，這樣立法的合理性值得商榷，同時有打擊面過大及過小的問題，例如，打擊面過大部分：選罷法第97條第1項之罪，已被法院同案宣告褫奪公權而服刑期滿，這次修法將導致因同一案件而终生禁選，不啻一案卻未經審判而兩罰的極不合理情況。至於打擊面過小者則是：若觸犯某些罪名，不論刑之輕重，皆視為不適任民選公職，那除了修法所列「黑金槍毒」及「國安罪名」外，難道犯「經濟犯罪」、「金融犯罪」及「環境犯罪」等者，其對國家社會危害程度，難道就適任民選公職？修法邏輯性、合理性確實令人費解！

中華人權協會 認為，選罷法的修正案之所以讓各界抨擊不斷，除了正當性受到質疑，且立法理由根本有牴觸憲法暨法律原理原則的爭議，本會主張立法院應儘速自行復議，或由行政院提出覆議，重新研議修法的正當性，以及處理可能的違憲爭議，以免將來各種違憲案叢生。