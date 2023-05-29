民進黨主席賴清德宣布新北市永和區立委選戰將支持無黨籍名嘴李正皓，引發黨內青年幕僚質疑，認為李曾涉嫌以私密影片威脅前女友，籲黨中央重新思考是否禮讓。長期關心性別議題的民進黨立委吳思瑤29日喊話黨中央，既然外界有疑慮，就該即刻釐清事實真相，未來在徵召、合作上也該更嚴謹，不樂見因個案衝擊黨的威信。

民進黨在艱困選區徵召上採取「民主大聯盟」策略，秉持跨黨派、跨世代、跨領域，力促年輕世代跟民進黨共同合作，但李正皓出現在名單時，跨派系綠營國會青年助理隨即發動連署，呼籲重新評估，「與曾經偷拍、控制威脅女性的候選人合作，民進黨要我們相信什麼價值？」，自26日連署至今人數已破500人，民進黨立委范雲昨也開第一槍，呼籲黨中央即刻調查。

對此，吳思瑤認為，民進黨對內訂定的標準比任何黨派都高，對於黨內徵召人選或黨外合作對象，都該主動依據黨內規範去查人選是否符合；另一方面，既然外界已有反彈聲浪，黨中央也須被動去釐清，因為事實真相只有當事人清楚，且李正皓非民進黨籍，還可以透過後續釐清，進而討論是否終止合作。

談及是否要先中止合作，吳思瑤坦言，顯然事前黨中央溝通不足，沒有清楚事情嚴重性，但現在還無須暫緩合作，但即刻釐清真相是重要的，不能置之不理，或許事件在法律面站得住腳，但要顧及社會認定事實的觀感，至於事實為何，應交由黨中央和當事人好好討論。

「我不樂見這件事情拿來作為對於黨的領導的一種不信任。」吳思瑤說，大家都希望每個徵召人選或合作對象能經得起社會的檢驗，不希望此事衝擊到黨的領導威信，這樣就過於政治解讀。

吳思瑤說，未來黨對外還有很多合作機會，但無論是徵召或是合作，相信此事之後黨中央會更嚴謹，檢視人選是否符合黨內規定或相關法律牴觸問題，同時也要和在地黨公職對話、聽取建議，她相信黨中央都會盡力做到，「但希望不要因為個案，延伸到對黨的不信任，不樂見這樣的事情。」