在經濟數據方面，廖炳焜指出，其實外部需求仍疲軟，台灣4月外銷訂單連8黑，年減18.1%，其中主要仍受終端需求疲弱及調整庫存等因素的影響，預估5月下行幅度恐繼續擴大。不過因為過去台灣外銷訂單的火力多集中在下半年，加上基期較低及庫存持續去化，預估下半年跌幅不至於再大幅擴大。

雖然目前仍有經濟放緩、美國舉債上限等多方變數，不過，廖炳焜認為，目前全球投資氣氛有利多頭表現，特別是費城半導體指數近兩週來大漲近兩成，帶動過去兩週台股大盤上漲逾千點，上週日均量持續放大至2887億元，晶圓龍頭指標股股價更是穩居5字頭，激勵資金大舉回流電子股，特別是Al概念股為資金主要流向，整體電子股成交比重回升至六成以上，盤面也由電子股一枝獨秀，上週強彈4.1%，傳產及金融則分別下挫1.1%及1.4%。

廖炳焜分析，現階段從技術面來看，指數短中長期均線多頭排列，偏多氛圍不變，預期後續將呈現高檔震盪，操作上無須過度悲觀，配合本週Nvidia執行長黃仁勳訪台參加COMPUTEX展，可望再掀台股Al投資熱潮！