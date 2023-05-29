聯發科執行長蔡力行表示，本次和Nvidia結盟，雙方是在汽車上的夥伴關係，可以達到互補，且只要對雙方有利的都可以合作。至於Nvidia創辦人黃仁勳則表示，AI將使台灣受益。

聯發科今日宣布與Nvidia在智慧坐艙系統中合作，針對兩家公司是否會有車電之外的合作，蔡力行表示，今日是在汽車平台上的合作夥伴關係，看到兩家的合作與互補，至於是否會有車電以外的合作部分，只要對雙方有利的，都可能有合作。

黃仁勳今日早上於電腦展中發表演說，談到要去逛夜市，故下午聯發科記者會中，蔡力行便幽默詢問，要去哪個夜市，黃仁勳則點名要去吃割包與剉冰，此外，就黃仁勳昨日去台大畢業典禮演說一事，他提到，Nvidia擁有出色的AI研發團隊是台灣人，而軟體等對台灣不是一個好的機會，但AI則會讓台灣受益。

聯發科已在汽車市場深耕多年，並將多領域的先進技術優勢延伸到Dimensity Auto汽車平台，提供豐富的產品組合，為全球車主打造創新應用平台，開啟「智慧行車生活」(Smart Life on Wheels)新時代，以提供更加智慧化、沉浸式的舒適駕乘體驗。聯發科 Dimensity Auto智慧座艙充分發揮聯發科技在運算和多媒體方面的技術優勢，致力於建立完整的生態體系，打造全方位沉浸式的座艙體驗。