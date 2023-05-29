觀察彰銀首季淨收益概況，利息淨收益56.31億元，雖季減10.54％、仍年增3.31％。手續費淨收益13.01億元，季增達42.06％、年增9.6％，創近6年高點。投資淨收益達28.13億元，季增達64.7％、年增達近2.86倍。

彰銀首季獲利延續去年佳績，核心業務亦持續成長，平均放款量1.71兆元、年增6.74％，其中企金年增8.71％、個金年減0.16％、海外年增達30.3％。平均存款量2.33兆元、年增5.76％，其中台幣年增2.34％、外幣年增達16.21％。

彰銀首季淨利差（NIM）降至0.89％，存放利差降至1.22％，主因台美利差雖持續擴大，但彰銀外幣存款增加幅度高於外幣放款成長，以及將資金投入財務投資及換匯操作（SWAP）操作所致。若將SWAP相關收益計入，則淨利差將與前二季0.95～1.05％相當水準。

彰銀進一步指出，首季換匯操作（SWAP）收益達逾22億元、年增近12倍，並已較積極布局股票部會，首季較去年底增加逾1成，同時也受惠金融市場回穩，相關金融資產評價利益較去年底回升24億元。

同時，彰銀持續提升授信品質，在積極清理逾放下，首季逾放率降至0.18％，創下近10年低點，備呆覆蓋率提升至693.87％，顯示整體資產品質持續好轉。資產報酬率（ROA）升至0.13％、股東權益報酬率（ROE）升至2.01％。