買房前必看！投機客的房子可以買嗎？裝潢屋就一定是投機客的房子嗎？是不少民眾買房時的常見問題。永慶房屋提醒，房市上有許多裝潢屋，看起來美觀實惠，卻是投機客短期買賣物件，有四大風險不可不知。

風險一：投機客低買高賣賺價差暴利

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，想觀察房子是不是投機客的物件，可以觀察房子的前一次交易時間與成交價格。如果屋主購入房子不到一年就轉手，還大幅拉高總價，很高機率就是投機客「短期低買高賣」的物件。許多投機客會與黑心仲介合作，誤導或隱瞞行情讓賣家以低於市場的價格賤賣房屋後，再短期轉手以高價出售，賺價差暴利，當中受害的除了前一手屋主，還有後一手買家。

風險二：裝潢品質良莠不齊

「還有一些投機客為了拉高售價，會將房屋重新裝潢，看似美觀，但實際上的施工品質卻很糟糕。」陳繼先指出，自住用房屋由於居住年限長，裝潢品質要求較高。然而，投資用裝潢只求增加賣相，不講究施工細節，容易出現邊角收工粗糙、油漆不平整、壁紙遮蓋壁癌、使用便宜的塑膠地板、未更新水電管線等問題。民眾看房時若遇到裝潢屋，可從這幾點簡單檢查施工品質，避免住得不舒適，未來可能還要多花裝修費用，得不償失！

風險三：原始屋況不得而知

而購買投機客房子最怕的，就是屋況有瑕疵卻未告知，甚至在無法確認屋況及後續可能的維修成本下，約定現況交屋，讓買家無法對瑕疵處主張權利。陳繼先表示，許多投機客為了提高獲利、壓低持有成本，會選擇屋齡較高的房子，也就容易出現漏水、壁癌、管線不通等問題。接著投機客利用較差屋況向前一手屋主壓低售價後，再用裝潢遮蓋瑕疵處，致使下一手買家無法檢視原始屋況，也難以在短時間內察覺瑕疵，就可能被投機客聯手黑心仲介，以裝潢灌水總價，用高價買到瑕疵屋。

風險四：房貸條件可能受影響

最後，能否申請足額房貸成數，是許多買房新手會忽略的重要項目。遇到短期交易的房屋，除非買家的職業、收入或財產證明條件較佳，否則銀行鑑價及核貸成數，不容易超過前手成交價，因此買家需準備更高成數的自備款。且投機客會將裝潢費用及獲利加進售價，因此總價經常會高出行情，若買家與投機客簽約時沒有約定貸款成數不足可解約的條款，一旦銀行鑑價或核貸成數不如預期，恐怕還得面臨違約責任，不可不慎！

屋主購入房子不到一年就轉手，還大幅拉高總價，很高機率就是投機客「短期低買高賣」的物件。(示意圖/永慶房屋提供)

如何避免投機炒作房？留意是否短期買賣

若不想買到投機客的房子，陳繼先提醒，民眾可留意前一手交易情形，如果屋主持有不到一年，就要小心上述4大風險。

若想查詢房屋是否為短期交易物件，陳繼先則建議，可以上《永慶房仲網》的實價登錄3.0專區，輸入想查詢的地區及交易時間，查看短期內是否有買賣紀錄。「內政部的實價登錄更新速度較慢，從成交到行情揭露，至少有2個月以上的時間差，相對永慶的實價登錄3.0專區，所有永慶房產集團的成交物件，只要交屋就會立即揭露成交行情，行情更貼近時下趨勢。」

永慶房屋「真房價保證」提供業界唯一保障

此外，選擇誠實、拒絕聯手投機客炒房的房仲業者，也是保障自身權益的最重要關鍵！永慶房屋是唯一提供買賣屋全保障的房仲品牌，堅持不隱瞞、不造假、不炒房的三不政策，「真房價保證」向消費者承諾，保證不配合投機客炒房賺差價，如經紀人造假或隱匿完整成交行情，最高賠償買方400萬、賣方4倍服務費，以實際行動保障消費者權益。