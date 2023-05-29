聯發科今天宣布與輝達（NVIDIA）合作，為軟體定義汽車提供完整的智慧座艙方案。聯發科執行長蔡力行表示，預計2025年推出產品。

聯發科下午召開記者會，蔡力行與輝達執行長黃仁勳共同現身會場，宣布兩公司在智慧座艙領域合作的消息。黃仁勳說，輝達投入汽車產業已有15年，相信汽車將成為一種技術，一種帶輪子的電腦，具系統單晶片、行動、多媒體技術以及功能安全。

黃仁勳表示，輝達與聯發科合作，發揮各自在汽車領域的技術能力，預期將會受到汽車產業的歡迎。

至於聯發科與輝達的合作是否會擴及其他領域，蔡力行說，現階段兩家公司的合作主要在車用方面，預計2025年推出相關產品。他表示，雙方具有一些綜效，只要能夠彼此互惠，未來就可以共同作一些事情。

聯發科表示，透過這次合作，將開發整合輝達繪圖處理器（GPU）小晶片（chiplet）的汽車系統單晶片，搭載輝達人工智慧（AI）和繪圖運算矽智財（IP）。該小晶片支援互連技術，可實現小晶片間流暢且高速的互連互通。

輝達的DRIVE OS、DRIVE IX、CUDA和TensorRT軟體將可在聯發科的智慧座艙解決方案上來運作，藉以開創最新的繪圖運算、人工智慧、安全和安保等全方位的AI智慧座艙功能。

聯發科指出，旗下Dimensity Auto汽車平台承襲了聯發科在行動運算、高速連網、多媒體娛樂等領域的專業技術積累，以及覆蓋廣泛的安卓生態系統，為消費者提供全方位沉浸式智慧駕駛體驗。

聯發科表示，結合輝達在人工智慧、雲端、繪圖運算技術和軟體方面的核心專業優勢，並配搭輝達的先進駕駛輔助系統（ADAS）解決方案，將可進一步全面強化Dimensity Auto汽車平台。

對於黃仁勳於電腦展演說中提到，要去逛夜市，蔡力行在記者會中問要去哪個夜市，黃仁勳回應「要去吃割包與剉冰」。