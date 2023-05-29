國泰投信指出，國泰20年美債ETF近期交易量能擴大，截至5月25日其五日均量達44,261張，5月23日單日更成交量51,917張，量能擴增速度冠於所有債券型ETF。此外以近期投資人關注的ETF溢價情況來看，國泰20年美債目前無明顯溢價情況，適合長線型投資人定期定額，或逢低進行「存債型」布局。

近期避險情緒降溫帶動美債殖利率上揚，使得美債、美債正2相關ETF價格出現拉回。但國泰投信表示，市場風險情緒變化快速，雖短期銀行業恐慌消退令避險情緒下降，但聯準會4月的高級貸款專員意見調查（SLOOS）顯示美國信貸環境仍在加大緊縮，當後續對景氣的壓力陸續顯現在經濟數據上時，景氣衰退的擔憂仍容易捲土重來，吸引資金進入美債ETF。

而同時間伴隨著原型債券ETF的熱潮，槓桿型的美債正2 ETF討論度亦明顯提升，法人認為，正向2倍槓桿型的美債ETF，如「國泰20年美債正2」（00688L），其主要投資於證券相關商品，如美債期貨，以達到標的指數單日正向2倍報酬的目標，其優勢在於可快速取得曝險、放大收益；同時由於期貨工具為保證金交易，相較於原型債券ETF來說，美債正2 ETF直接承擔的匯率風險會較小，適合想精準掌握聯準會動向或總經數據公佈交易機會的積極型投資人，惟因為槓桿特性波動亦較大，宜做為短期波段操作工具，並需善設停利停損價位。

「國泰20年美債正2」經理人蘇鼎宇則指出，國泰20年美債正2具有多樣優勢，包括為目前市場上所有正2型美債ETF中，經理費最低者，同時目前入手價格也最低（5月26日收盤價為10.65元），且更重要的是目前沒有明顯溢價情況，一般來說，ETF溢價應介於1％之內較為合理，否則投資人可能會有買貴風險。

因此投資人可善用原型、槓桿型ETF，若兩者間出現不同溢價情況時，可互相搭配、換檔操作，有機會獲得更大獲利空間。蘇鼎宇也同時提醒投資人，槓桿型ETF並不適合長期持有，需嚴守紀律操作。此外，槓桿型ETF所稱單日正向2倍的報酬率，僅限於單日，不表示長期間其報酬率為標的指數之兩倍。建議投資人在進場前可先查詢投信官網公布之ETF即時預估淨值，了解折溢價情況。