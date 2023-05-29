大陸一名黃姓音樂女老師在抖音分享帶動唱兒歌《小小花園》，清新顏值和洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」讓她一夕爆紅，網路上也出現許多人爭相模仿，但日前她出席公開活動，少了濾鏡的真面目被笑差很大，遭到網友攻擊外貌。最近黃老師直接素顏開直播，臉上笑容沒了只見「眼神死」，她也坦言現在已經不敢開口笑，看出爆紅後生活受多大影響。

黃老師在「挖呀挖呀挖」爆紅後，日前受邀一場戶外公益活動，但真面目被質疑與網路上影片差很大，有不少網友嘲笑她沒了濾鏡變阿姨；儘管與黃老師參加同場活動的官員替她抱不平，解釋當日她身體不舒服，沒上妝才會顯得憔悴，仍無法停止網友各種批評。

黃老師日前出席活動後，真面目被笑與開美顏時差很大，最近她直接素顏開直播，坦言現在已經不敢隨便笑了。（圖／摘自音樂老師花開富貴抖音）

在被笑長相線上線下差很大後，黃老師照樣會在抖音開直播，高EQ面對網友批評；但近日她突然以素顏狀態直播，臉上笑容幾乎消失，更出現「眼神死」的樣子，她坦言現在的她不太敢開口笑，怕隨便一個表情或動作都會被截圖，沒想到爆紅後的她看起來越來越不快樂。

黃老師的真面目被笑差很大後，她有在微博發聲，她認為大多數人直播或拍照都會開美顏或濾鏡，「其實我和大家開美顏和濾鏡的想法都是一樣的」，出席線下公益活動她用素顏和大家見面，也是展現最真實的她，「希望我們每個人都可以用最真實的自己來過好自己的每一天」。