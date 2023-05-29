女星Ella（陳嘉樺）日前登上大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐第四季》(以下簡稱《浪姐4》)，不僅在舞台上能歌善舞，表現亮眼，更因幽默逗趣的個性，產生不少「笑料」，是觀眾們心目中的開心果。近期，她回到老公的家鄉馬來西亞參加活動，被問及S.H.E的另兩位姊妹有沒有給她幫助時，她竟忍不住哭了。

Ella近期以大馬媳婦的身分，出席馬來西亞的活動時，現場有不少粉絲在台下給予支持，更有人問及：「這次參加《浪姐4》，Selina和田馥甄有沒有給什麼鼓勵？」對此，Ella思索一翻後，透露兩位姊妹有在群組中對她加油打氣，除了完全相信自己外，也暖心鼓勵：「Ella，你是我們S.H.E的驕傲。」沒曾想，Ella說完之後一度哽咽，而後更是眼眶泛紅，可見其中有些許淚花。

Ella看似為了平復激動的心情，短暫停頓後才再度開口，表示：「很開心，我沒有讓她們失望，並且有做到我本來就會做的事情，所以她們不需要教我什麼，只要相信我、鼓勵我，對我來說就是最好的支持。」飽含真摯姊妹情感的發言，讓現場粉絲聽了都深受感動。

相關畫面也在陸網上流傳，不少被姊妹情感染的網友們也紛紛留言寫下：「Ella小太陽也有脆弱的時候，她真的默默承受了太多」、「一個人的榮光就是三個人的榮光」、「她們也有在想念S.H.E吧」、「肉眼可見瘦了好多啊！看了好幾遍還是熱淚盈眶。」