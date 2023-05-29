昨（28）日晚間21時許，新北市五股區台64下五股二交流道處發生一起車禍，現場為四輛小客車追撞事故。（圖／警方提供）

昨（28）日晚間21時許，新北市五股區台64下五股二交流道處發生一起車禍，現場為四輛小客車追撞事故。（圖／警方提供）

昨（28）日晚間21時許，新北市五股區台64下五股二交流道處發生一起車禍，現場為四輛小客車追撞事故，警方獲報到場處理，疑駕駛未保持安全車距所釀成的交通事故，至於詳細發生原因還要調查釐清。

警方表示，新北市五股區台64下五股二交流道處，昨（28）日晚間21時許，54歲黃姓男駕駛自小客車與前方19歲吳姓男駕駛之自小客車發生交通事故，隨後吳男自小客車往前推撞30歲王姓男駕駛及51歲周姓男駕駛之自小客車，無人受傷，4名駕駛酒測值0.00mg/L，詳細肇事責任尚在釐清中。