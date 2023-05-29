國立高雄科技大學文化創意產業系於日前在高雄展覽館展出「2023放視大賞」，此畢業展的主題命名為「重生計畫」，以「創意給予精神新的生命力」的概念作為主軸，學生擔任設計師，透過作品展現創意與生命力。

此放視大賞由經濟部工業局主辦，已累積超過10年的舉辦歷史，是全國最具指標性的數位設計展。高科大校長楊慶煜到場為參展師生加油打氣，也勉勵文創系學生畢業後到各行各業發光發熱。

高科大文創系畢業展的主題命名為「重生計畫」，以「創意給予精神新的生命力」的概念作為主軸，由學生擔任設計師，讓故事、議題、物品重生。而創意就像養分重新灌注新的生命能量到舊有的內容中，令其再現、再生。

學生作品相當多元，作品更多達14件，作品的議題包含：物質文化傳承、非物質文化傳承、地方創生、社會議題討論、形象翻轉等5大類別，其形式、議題皆由學生發想創作而成。

高科大創新設計學院院長、畢展總召集人翟治平表示，文創系是一個結合傳播企畫與數位設計的跨領域整合並用畫面與文字說故事的系所，學生們在這次主題展透過創意與文化議題結合，讓舊有的內容灌注新鮮的能量後，使之再生，觀看者能用不同的視角再次去探索。

校方也勉勵學生，能將所學應用在未來的工作上，期待日後大家能有更好的成績。