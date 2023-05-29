為了避免受到美國禁令衝擊，大陸朝晶片自主化目標邁進，其中寶德（PowerLeader）5月初發表自研x86架構處理器「暴芯」，不過該處理器最近被發現是英特爾第10代Comet Lake系列Core-i3-10105處理器重新貼牌的產品。

根據陸媒IT之家報導，寶德首款「暴芯」跑分數據曝光，代號顯示為英特爾第10代酷睿Comet Lake處理器，代表其是重新貼牌的產品。

早在寶德發表這項產品之際，就有人懷疑這款處理器是重新貼牌的英特爾處理器，不過當時並無證據證實。如今在Geekbench跑分資料庫的測試內容中證實了這一點。

在GeekBench跑分數據中，顯示該晶片的單核成績為1010 分，多核成績為3585分。陸媒引述國外科技媒體techpowerup報導，該款晶片除了3.7GHz的時鐘頻率、內核配置以及名稱不同外，與英特爾的Core i3-10105相似度很高。