台中市政府交通局規範17處老舊停車場禁止重機停放，引發騎士不滿。(摘自交通局網站)

台中市政府去年底公告，全市17處設施較老舊、坡道比為1比8的公有立體停車場禁止重機車停放，引發騎士不滿，認為交通管理處罰條例明訂重機車可比照自小客車，台中市卻限制重機停放，危害騎士權益。台中市府交通局強調，因去年曾發生重機在坡道滑跌意外，基於安全考量才訂出此規範。

不滿舊式立體停車場禁止重機停放，有騎士在YouTube張貼與台中市府交通局的對話，並PO出市府公文，該公文指出，台中市公有、地下停車場的汽車道坡度超過1比8者，將禁止紅黃牌大型重機行駛、停放，這些老舊停車場包括府後街地下停車場、大益停車場、健康公園地下停車場等共18處。

重機騎士不滿的說，政府規定紅黃牌重機車可比照一般汽車停放在汽車停車格內，全省沒有哪個縣市像台中市一樣禁止重機行駛停放，如果基於安全考量，市府應增加地面的磨擦係數及解決排水等工程問題，而非以坡道比為理由禁止重機進入，此舉根本是本末倒置。

這則影片也吸引不少網友回應，有人此作法「完美呈現先禁國家的公務員心態」，也有網友說「若基於安全第一為考量，則以台灣行人地獄來說，應禁止行人出現在任何路面」、「不給你停機車格也不給你停小客車格，擺明要重機消失在台中」。

台中市府交通局表示，一般機車行駛坡道規範圍1比6、汽車則為1比8，因老舊公有停車場坡道坡度較一般道路陡，過去也曾發生重機滑跌事故，基於安全考量，去年底才公告17處停車場禁止重機行駛停放，但包括大益、南京、星享道停車場都有視情況開放一樓或地下室部分空間。

交通局強調，因重機車數量持續增加，將於6月30日前完成全市公有停車場盤點，部分不適合開放的停車場也會檢討釋出一樓或較安全的空間供重機停放，兼顧各式車輛停放權益。