中國外交部29日例行記者會上，被問到據《華爾街日報》報導，中國政府歐亞事務特別代表李輝近期訪問歐洲期間提出了一項協定，要讓俄羅斯保留其現在佔領的烏克蘭部分領土。對此說法，中國外交部發言人毛寧回應，已注意到烏克蘭外長公開表示，與各方接觸的情況中，沒有哪一個國家表示，李輝曾做出《華爾街日報》報導中所說的表述。

根據澎湃新聞引述毛寧強調，關於李輝對外訪問的情況，中方都及時發佈了消息稿，請以中方發佈的消息稿為準。