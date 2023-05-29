桃園市復興區即將進入水蜜桃盛產期，近期有果農發現即將採收的水蜜桃被猴子偷吃，加上瑪娃颱風逐漸逼近，擔心風雨若大導致落果，今年產量恐怕大減。復興區農會表示，山區獼猴多，桂竹筍、水蜜桃等都會被偷吃，農民多半以養狗、沖天炮等方式驅趕猴害，但效果實在有限。

復興區農會祕書王壽志強說，復興區前山、後山都有獼猴，偷吃農作物時有所聞，包含桂竹筍、水蜜桃等都會被偷吃，目前還是五月桃產季猴害較少，等到6月水蜜桃盛產時可能較多，早期都是放鞭炮、養狗威嚇或是使用獵槍驅趕，政府也有推廣架設電網，但對山區果農而言成本太高，沒有人願意架設，每年初估猴害造成水蜜桃農損約1至2成。

果農拉娃哈勇種植山區較少見的紅金水蜜桃品種，外表呈紅色而果肉呈現金黃色，甜度不會太甜，適合有糖尿病或三高患者食用。她說，山區猴子很聰明也會觀察人類習性，甚至會排班來偷吃水蜜桃，以往都是放音樂驅趕，也會隨身攜帶沖天炮，越接近採收季節，只能像猴子們喊話拜託不要再偷吃。

桃園區農業改良場表示，防治獼猴危害重點是要讓獼猴覺得進入果園取食農作物會有危險而止步，使用非傷害性方法時，要勤換設置地點、使用頻度，最好使用2種以上方法，以免猴群習慣或找到破解法導致防治效果變差。