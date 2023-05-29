台中市明道中學連續10年舉辦新世紀青少年高峰論壇，今年有14組隊伍從全國99組隊伍中脫穎而出，通過初審入圍，28、29日於明道高中進行交流。（明道高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市明道中學為鼓勵青少年關注、參與公共議題，連續10年舉辦新世紀青少年高峰論壇，全台14組入圍隊伍28、29日於明道高中進行交流。（明道高中提供／潘虹恩台中傳真）

台中市明道中學為鼓勵青少年關注、參與公共議題，連續10年舉辦新世紀青少年高峰論壇，今年以「透過家鄉看世界，改變由你來實踐」為論壇主題，吸引全國99組高中、技高及跨校聯隊參與，最終有14組通過初審入圍，28、29兩日於明道高中進行交流，活動圓滿落幕。

明道中學指出，入圍的14組隊伍關心偏鄉教育差距、環保環境、文化傳承及城市交通等議題，更以區域為核心，跨越校際差異，相互合作；包括「『童』心協力—解決偏鄉兒童課後無人照顧問題」、「『社子島之聲』拾起被遺忘的島語」、「台中市交通轉乘」、「淨零綠生活—十年樹木，百年樹人」、「生活空間改善Ｘ文化傳承Ｘ青年就業：正義國小改造計畫」、「城鄉差距與特殊選才之關聯性」等。

校方也邀請鹿港文史工作者李奕興、世界觀學院助理教授林怡資、能高越嶺道生態旅遊推動發展協會執行長邢玉玫、台灣公益CEO協會理事長凌建、華梵大學人文教育研究中心教授張壯熙等專家學者，透過工作坊形式分組輔導，給予每組建議，為家鄉改變計畫灌注實踐可行性。

評審老師們多讚許同學運用很多時間研究調查、發現問題，但也指出，說明簡報、訂題時，破題要明確清晰，另在內容方案上，要持續吸引更多人投入，最好比較出做與不做的差異性；「活動閉幕式之後不是結束，改變家鄉的任務才正式開始下一階段」，期望各組同學吸取各方建議，進一步完善計畫。

明道中學副校長、文化創意處主任林雯琪分享，學習是連結已知、迎接未知，並知道自己持續在進步中，鼓勵同學們持續接受挑戰，沒有所謂成敗，只是「Not yet」；今年不少隊伍捲土重來或將計畫傳承給學弟妹持續發展，就如同明道堅持每年辦理青少年高峰論壇，如今邁入第10年，「堅持、持續變好、莫忘初衷」。