安狄度索里亞這回詮釋粗魯又有控制狂的父親，讓他演繹起來非常過癮《烈火浩劫》劇照（采昌影業提供）

艾歷克斯魯茲與導演三度合作，也是導演的選角首選《烈火浩劫》劇照（采昌影業提供）

以森林大火為題材災難電影《烈火浩劫》，即將在2日全台震撼上映。本片是法國導演昆丁雷諾的第3部劇情長片，找來「凱薩獎兩大影帝」艾歷克斯魯茲、安狄度索里亞組成父子、演技交鋒。尤其兩人從外型、聲音到表演方式的相似程度，更是讓導演讚嘆：「宛如天生的父子！」！

《烈火浩劫》導演昆丁雷諾，近年來看見加州與澳洲的森林大火事件之後，決定將氣候災難釀成的自然火災故事搬上大銀幕，讓觀眾隨著主角「西蒙」受困在被大火包圍的車陣當中，眼看溫度不停升高、水分逐漸流失，甚至目睹路人燒成火球，還要想盡辦法帶著行動不便的年邁父親逃離火海，體驗絕地求生的沉浸式恐懼。

值得一提的是，本片是導演跟凱薩獎影帝艾歷克斯魯茲，兩人繼《吉比一家》和《五盤大戰》後3度合作。成為因為數度合作成為摯友，一直都有保持聯絡，他暖心分享道：「某天，艾歷克斯對我說：『如果你需要我，只要你告訴我何時何地，我就會過去。』這席話讓我深受感動，便想著他，寫下了『西蒙』這個角色。」因此促成兩人的第3次合作，讓他演出這個身心都充滿挑戰的角色，而艾歷克斯對於能夠再度一起完成作品也表示：「我永遠感謝他對我的信任，我會一直努力回報他。」

在艾歷克斯的選角確定後，在《烈火浩劫》擁有同等重要戲份的年邁父親「喬瑟夫」一角，當談及演出人選時，導演和艾歷克斯都一秒想到安狄度索里亞。安狄在讀完劇本之後，也表示：「喬瑟夫的個性令我感到興奮，不僅是粗魯控制狂、退伍軍人，跟和兒子的關係還一團亂。這個角色讓我思考良多，片中我也會陷入無法逃脫的境地，我很喜歡這樣。」尤其這角色一反過去他在大眾心中留下的魅力健談形象，演出差別甚大的反差感。

能夠與資深前輩合作，艾歷克斯也興奮表示：「有機會飾演他的兒子，是夢寐以求的事情！我覺得我們很合拍，特別是表演的時候，有相同的品味、放縱、精力與樂趣；我們還有其他共同點，帶有一點金屬調的嗓音，相似的措辭與表達方式。」連導演看完兩大影帝的共同演出後，也不由自主讚嘆：「這兩人宛如是天生的父子檔！」雖然他們在片中必須經歷煎熬的逃難過程，但兩人在鏡頭之外可是大玩特玩，安狄更回憶：「我和艾歷克斯有很多『即興表演』與歡笑聲，雖然受限在車子裡面，導致很多時候沒辦法繼續，但拍攝時還是有很多樂趣，也才能得到許多放鬆的機會。」