《催眠狙擊》獲選本屆坎城影展「午夜放映」單元，導演勞勃羅里葛茲（左四）率領團隊走紅毯，左起為製片加雷思韋斯特、瑞貝爾羅里葛茲、瑞瑟羅里葛茲、勞勃羅里葛茲、威廉費奇納、製片阿圖爾蓋斯帝安、製片瓦罕葉普雷米安。（翻攝自坎城影展官方粉專）

由好萊塢巨星班艾佛列克主演、《艾莉塔：戰鬥天使》億萬導演勞勃羅里葛茲自編自導的全新懸疑動作電影《催眠狙擊》，6月2日即將在全台震撼上映！本片強勢獲選本屆坎城影展「午夜放映」單元，當地時間26日晚間，導演勞勃羅里葛茲帶著一起參與電影製作的兩個兒子瑞瑟、瑞貝爾及飾演反派大魔王的威廉費奇納一同現身坎城影展造勢；當導演與團隊浩浩蕩蕩步入主放映廳盧米埃廳時，全場起立夾道熱烈歡呼、掌聲不斷，場面轟動沸騰，2300個座位更是座無虛席，讓勞勃羅里葛茲樂得不斷向觀眾放送飛吻表達感謝。

名導勞勃羅里葛茲執導的《萬惡城市》、《英雄不流淚》曾先後獲選坎城影展競賽片及非競賽單元，這回相隔18年再赴坎城參與第76屆影展盛會，令勞勃羅里葛茲十分興奮，紅毯上他與幕後團隊及片中飾演大魔王的美國男星威廉費奇納一同亮相，團隊中他與兩個兒子瑞瑟、瑞貝爾都戴上黑色牛仔帽、一襲黑色西裝打造父子裝Look，十分帥氣吸睛。

全才型的勞勃羅里葛茲擔任《催眠狙擊》導演、編劇、監製兼攝影指導、剪輯師等身兼多職，以往會為自己電影配樂的他有子承衣缽，這部片由24歲兒子瑞貝爾羅里葛茲接下配樂工作，勞勃笑著大讚：「他很優秀，優秀到搶走我的飯碗哈哈！我們上次合作的電影是《全民小英雄》，他寫下許多曲目，我就放手讓他為《催眠狙擊》整部片配樂，在我們前製和拍攝時他已經掌握了音樂，殺青的同時已經收到幾首主題配樂，我甚至還沒開始剪輯，這樣真的很棒！」

而他26歲的兒子瑞瑟羅里葛茲則擔任執行製片，他不僅每天到片場報到，甚至會幫忙修改劇本，應變能力很強，「因為拍片會經常遇到地點變更、演員臨時有狀況或是整體情況改變的種種問題，要想出更好的點子、思考如何磨出電影成品是他的功課。」

小兒子洛葛羅里葛茲雖然沒出席坎城影展亮相，也為《催眠狙擊》做出貢獻，他不甘示弱地打造了電腦模擬動態分鏡，勞勃引以為傲地說：「那真的幫我們了解到要替視覺特效拍什麼畫面，也讓大家對於所有後續能添加的厲害影像有初步概念，而一切都是用他的遊戲引擎創造出來的，這很難得。」英雄出少年，當時洛葛才即將要滿17歲。

至於飾演片中大反派的威廉費奇納，導演對他渾然天成的催眠師特質驚嘆不已，「這個角色非他莫屬！我需要有份量的演員，一秒讓觀眾看出他就是反派，他就是你要追捕的人，聰明絕頂又變化多端，而且威廉費奇納天生具有催眠特質，你把鏡頭放在他面前，讓他直視鏡頭，他就會催眠你，他不是蓋的！他的氣質渾然天成，不費力就能感染整個場面。」