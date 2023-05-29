這個以市值計全球最大的加密貨幣來到28,006美元，稍早前最高曾上漲3.2%。從以太幣（Ether）到幣安幣（Binance Coin）等規模較小的數位幣同步走高，但也都失守盤中高點。

數位資產交易所Independent Reserve交易部門主管John Toro表示，風險情緒為之一振，與華府化解債限僵局有關。但相較於加密貨幣的報酬率，前端融資（Front-end funding）成本仍然很高，使長期持有者面臨負利差，不利於風險資產和加密貨幣。

比特幣已連漲5天，創下3月以來持續最長的升勢，本季因流動性低迷和美國整頓幣圈而陷入掙扎的市場獲得一些緩解。

數據顯示，自2022年11月創下低點以來，比特幣連漲5天的情況出現過12次，而之後20天內平均上漲近19%。

但數位資產期權提供商OrBit Markets共同創始人Caroline Mauron表示，比特幣目前仍處於25,000～30,000美元區間波動，我們不認為從這一波上漲能斷定未來將反彈。