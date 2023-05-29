在上櫃部分，股票已上櫃家數為812家 (包含外國公司31家)，當年度累計上櫃掛牌公司則有長佳智能(6841)、東研信超(6840)、綠茵(6846)、南俊國際(6584)、聯寶(6821)等6家，已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌有雄順、鏵友益、宏碩系統3家，待審議有4家。

在興櫃方面，截至112年5月26日，興櫃股票已櫃檯買賣家數為307家(包含外國公司3家)，當年度累計興櫃掛牌公司為25家，當年度累計受理櫃檯買賣家數為一般板17家與戰略新板1家；累計90至111年度申請計1860家。

在創櫃板部分，截至112年5月26日登錄創櫃板家數為103家，目前輔導中家數為51家，當年度累計登錄家數為8家，當年度累計申請輔導家數為15家。

截至112年5月26日，除一般股票外之上櫃股票特別股已掛牌支數為3家(光隆、聯合骨科、恒耀國際)。