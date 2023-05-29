土耳其2月發生芮氏規模7.8強震，造成巨大傷亡，災後重建刻不容緩！工研院宣布攜手土耳其龍頭家電製造商Arcelik，以研發的「可攜式UVC LED流動水模組」，組裝救災用行動淨水系統送往災區，期以高效除菌效果兼具低耗能、無汞、可攜式與智慧化設計的水處理利器，共同守護災區飲水安全。

工研院院長劉文雄表示，此次為協助土耳其地震後災區快速取得乾淨的飲用水，工研院以科技展現「Taiwan Can Help」的實力，第一時間與Arcelik聯繫，雙方設立淨水科技救災專案，提供全球首款智慧可攜式流動水淨化系統，成功化科技力為救災力，為土耳其災民做出貢獻。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，工研院快速組成專案小組，鏈結本院技術、Arcelik淨水器家電部門，將淨水技術實際投入救援。目前國內公司正趕製相關模組，5月初運交首批100套到土國進行震災場域實證，之後將建置於組合屋園區，提供居民乾淨的飲用水或醫療除菌水。

「可攜式UVC LED流動水模組」是工研院研發團隊花5年時間，經過近百次的修正調整後，以獨特UVC LED 晶粒開發，用UVC LED深紫外光代替傳統汞燈消毒殺菌，以特殊軸向投射光腔體設計，增強投射進水流通道的UVC強度，2022年量產第二代殺菌技術更進一步提高水流量達到8L／min，大腸桿菌除菌率可達99.9％以上，可用鋰電池驅動，充飽電情況下，可處理約400公升用水量（約100人使用），搭配水流感測器啟動，不用水即時關閉不用，使用年限可達三年，更為經濟實惠。

有別於傳統UV燈管水除菌產品，「可攜式UVC LED流動水模組」可隨身攜帶並快速安裝在各出水口終端，對於衛生不佳的地區或災區飲水品質改善具有助益。

由於此技術價格親民、使用方便、環保的特性，使其深具國際競爭力，已與濾芯濾材淨水設備大廠、國內LED大廠等產業界合作，亦曾獲2018全球百大科技研發獎肯定。