「豆眼鰭尾鯙」為了適應無光的洞穴，具有極小的眼睛甚至無眼。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學研究團隊發現，生活在澳洲聖誕島與菲律賓邦勞島海下水蝕洞（anchialine caves）中的一種咖啡色小型鯙科魚類，為了適應無光的洞穴，具有極小的眼睛甚至無眼，今年3月正式發表為新物種並命名為「豆眼鰭尾鯙」，研究成果獲國際頂尖期刊《Science》刊登於網站。

中山大學海洋科學系教授廖德裕、博士生黃文謙及新加坡李光前自然歷史博物館研究員陳旭輝合組研究團隊發現，洞穴魚類在適應少光或無光環境的同時，身體也產生了相對應的改變，其中一項便是眼睛退化或完全消失。

團隊指出，豆眼鰭尾鯙是第1種已知在海下水蝕洞棲息的鯙科魚類。一般裸胸鯙多被認為是海洋性魚類，只有極少數種類生活在淡水或汽水域，豆眼鰭尾鯙則罕見地在洞穴中的淡水層被陷阱捕獲，但暫時無法確定其是否真的棲息於純淡水，亦或從洞穴下層海水尋餌料味道游至淡水中。

廖德裕表示，豆眼鰭尾鯙最大體長約40公分，主要鑑別特徵是比例極小的眼睛，在海水魚類極為少見。在這次發現的九尾魚類樣本中，有2尾的左側眼睛已經完全消失，暗示著豆眼鰭尾鯙可能正處在適應無光環境的演化過程之中。

為了了解洞穴魚類的組成、適應與演化，中山大學團隊於今年5月前往菲律賓巴拉望著名的普林塞薩港地下河國家公園進行調查。

該國家公園擁有發達的石灰岩洞穴，以及世界最長的地下河川，於地表下蜿蜒曲折流經8.2公里後匯入南海，1999年獲聯合國教科文組織列入世界遺產，2011年被評選為世界新7大自然奇觀。

透過乘坐人力小船，團隊深入完全黑暗的地下河之中，逆流而上設置誘餌陷阱調查當地魚類與其他水生生物。意外地調查到其他種類的裸胸鯙與魚類棲息於洞穴之中。目前團隊正分析此次採樣結果，並規劃近期發表於國際期刊。