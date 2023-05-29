嘉義縣永慶高中30名師生近日前往日本進行為期5天國際教育旅行，學生收獲滿滿。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣永慶高中30名師生近日前往日本進行為期5天國際教育旅行，與3所高校交流。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣永慶高中30名師生近日前往日本進行為期5天國際教育旅行，與3所高校交流。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣永慶高中30名師生近日前往日本進行為期5天國際教育旅行，拜訪3月來台交流的宮城野高校、線上交流多時的仙台東高校以及南三陸高校，同時參訪311海嘯的遺構荒濱小學、戶倉中學及南三陸311紀念館，師生收獲滿滿，縣府教育處除肯定國際交流的意義，也說112學年度起，學校可申請教育部國際教育旅行經費，目前縣內已有5校申請，考量中央補助有額度比例限制，縣府也打算編列經費，支持嘉義囝仔走向世界。

永慶高中主任盧樺熠表示，前往交流的學校都針對各校辦學特色或社團設計體驗課程，讓永慶孩子藉此與日本學生互動，像宮城野高校以美術科聞名，就設計祈福紙鶴製作、互畫對方人像等。仙台東高校安排「英語海外文化部員」擔任荒濱小學遺構的英語導覽解說，也讓永慶師生參與茶道、書道社團體驗。

南三陸高校則祭出劍道體驗，由教頭親自指導，從劍道的禮節、規矩和招式，逐一讓永慶高中學生體驗、學習，是難得的經驗。永慶青年大使團創團團長吳凱驛分享，到日本除以新奇眼光細膩觀察外，和日本同學交流過程更是有趣，不同文化間的互動，是線上感受不到的，非常感謝師長在疫情解封後，讓學生有機會走出去，從旅行中拓展國際視野。

永慶高中校長郭春松說，日本高校十分注重交流的準備度，為了這趟交流，雙方已經進行長達1年的線上交流，才進到實體交流，確保雙方建立穩定的關係，未來會再進一步研議姐妹校的締結。

教育處長李美華指出，永慶高中透過精緻發展的國際教育校訂課程與日本友校長期線上交流、深耕，進而促成實體交流，模式值得縣內各校效法。

教育處教學發展科長黃媛楟表示，教育部112學年度推出國際教育旅行經費補助，縣府鼓勵各校申請教育部SIEP、締結姐妹校等國際教育相關專案計畫補助，目前已有5校提出申請，等待審核中，期盼未來在中央、地方相互配合下，有機會帶孩子走出去，讓世界就在孩子的眼前。