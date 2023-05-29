以「厚道」為主題的2023年佛光山惠中寺「未來與希望」系列講座，5月28日邀請到美學大師蔣勳。疫情期間在池上的生活，讓蔣勳對母親的記憶重新產生連結，並書寫成《五行九宮—母親的料理時代》一書，講座分享書中內容，除了懷念舊時代純樸的生活，透過料理，娓娓道來對母親的思念之情，也對當前過度消費地球的生活態度提出省思，現場及線上聆聽人數近8600人。

蔣勳提到對厚道最初的認識，是來自於母親對生命的尊重與包容，從母親身上學到用最溫和的方法與人相處。也從做菜當中，教會他品嘗甜、酸、鹹、辣、苦、辛。蔣勳小時候家住大龍峒保安宮廟口，幼時文學、音樂、戲劇的啟蒙，便是來自於廟會和節慶的活動，以及在幫母親摘菜掐菜，整理毛線時，母親所敘述的《白蛇傳》、《封神演義》等故事。

蔣勳談起小時候，物資不雖豐富，生活卻是快樂的。（圖／惠中寺提供）

母親是西安人，也是當地最早受師範教育的12位女性之一，滿腹的理想卻因中日戰爭而破滅，學業被迫中斷，滿腔的熱血轉而投入受傷士兵的救援工作，蔣勳每每聽到母親敘述戰爭的故事，都覺得十分驚悚而不可思議，也慶幸幾十年來，度過平安，沒有戰事的幸福生活。

擁有一身好手藝的母親，在逃難時，每到一處，就學會做當地的菜，兒時因少有機會上餐館感到遺憾，後來才深深覺得，25歲前都能吃到媽媽親手做的菜，是最大的幸福，是米其林星級餐廳也比不上的。除了廚藝，母親的巧手慧心，也展現在刺繡及編織，家中的枕頭套，被套都是她一手製成，舊毛衣還能拆掉重新設計再織新毛衣，而任何再名貴的品牌，都不如母親一針一針織出的真心實意。

美學大師蔣勳開講，現場座無虛席。（圖／惠中寺提供）

蔣勳認為時代文明沒有絕對的好與不好，工具改良，方便人類的生活，卻也使人的能力退化，小時候曾幫母親用泥土塑成灶門，負責生火讓母親作飯菜，能用雙手做出生活用具，是最快樂的事。以前物資缺乏，生活困苦，現在資源取得容易，卻也導致人們的不珍惜與浪費。

三年池上龍仔尾的鄉居生活，透過原住民及客家人，蔣勳認識了許多野菜，也吃到小時候媽媽煮的寶釧菜，也就是馬齒莧（豬母奶），重新回味母親說過的王寶釧苦守寒窯18年的救命菜。他發現台灣山林海洋資源豐富，食材也很多樣，扶桑花心的蜜、現摘的茭白筍自、烤番薯，都是大自然提供的零食。

疫情的肆虐讓人心生恐慌，蔣勳不禁思考，如果資源不足，該怎麼辦？其實他並不擔心，對他而言，只要再過回小時候的生活就可以了，時代在進步，但對空氣的污染，水質、環境的破壞，人類也要負起一定責任，或許人們應該過比較傳統的生活，減少地球資源的損耗。

佛光山中區總住持覺居法師(右)陪同蔣勳(左)進場，受到聽眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

AI時代來臨，蔣勳也深信，仍有一些事是AI做不到的，比如此次講座主題「厚道」便是，「當別人對我不友善，我仍能冷靜厚道對待別人，就超越AI了。」

大里美群國小校長葉中雄，受國際佛光會中華總會台中第二督導區督導長陳仲由之邀，與夫人一起率領25位志工，至現場聆聽講座，共同學習成長。聽眾郭鳳儒則表示，蔣勳母親做菜的性格與自己十分相似，聽完非常歡喜，馬上又上網重聽一次，更想動手試試「山藥麵線」以及「水八仙」。