前天侯友宜南下與高市議員、立委提名人等座談。（本報資料照片）

國民黨高市左楠區立委採取「類初選」方式徵召，雖然日前由民調最高的高市議員李眉蓁拔得頭籌，但同為議員的陳玫娟不滿民調過近，提出申訴。左楠選區的裂痕有待整合，侯陣營、新北市副市長謝政達前天陪同國民黨總統提名人侯友宜南下時，主動約談陳玫娟，將陳的心聲轉述給侯，希望能加速黨內整合。

左楠選區被國民黨視為最有可能拿下的1席，上周表定公布內參式民調結果，同時宣布徵召人選，最終由高市議員李眉蓁勝出，但因民調與第2名的高市議員陳玫娟雙方差距僅0.15％，爆出爭議待釐清，於是徵召只能先喊卡。

前天侯友宜南下與高市議員、立委提名人等座談，而陪同侯南下的新北市副市長謝政達也抽空與陳玫娟聊一聊。陳玫娟今證實此事，她認為，黨部一開始就做錯了，不該沒收「初選」機制，改成內參式民調，對她不公平，而這次民調在誤差範圍之內，為了自身權益仍要提出申訴。

陳玫娟坦言，很多支持者勸進聲不斷，甚至希望她脫黨參選，但她與爸爸都是忠貞的國民黨黨員，「不希望走到那一步」，還是要看明天黨協調的態度。她也非常感謝謝政達的關心，以及把自己的心聲轉達給侯市長知道。

至於高雄第6選區初選爭議，高市議員黃紹庭質疑勝出者陳美雅日前主持大型晚會，承辦公司也負責其中1份民調，因此有「外力因素」干擾初選，希望再做第3份民調。明天該區也將進行民調協調會。對此，黃紹庭表示，謝政達沒有為此事約談他，但兩人一直有密切聯繫，他希望黨部能夠扮演中立的角色，彼此協商出最能贏的方法。

國民黨高市黨部主委黃昭順表示，不清楚謝政達有與陳玫娟接觸，但侯陣營出手，她也希望能加速整合速度。明天她將分別與兩個選區召開協調會，希望大家能夠「相忍為黨」，要團結很難但要努力，希望兩區問題都能在周三中常會前解決，就能正式提名。