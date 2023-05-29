今年Q1受到全球通膨與升息影響，導致全球經濟走弱、消費性電子客戶通路庫存去化緩慢，影響加百裕（3323）整體出貨動能，造成Q1營運下滑；加上公司Q1提列存貨跌價損失及一次性報廢損失，導致呈現虧損狀態。但法人表示，隨著終端消費性電子、筆記型電腦庫存逐漸消除後，預估需求自Q2開始將逐步回升。

除了消費性電子外，加百裕（3323）長期關注電動載具與儲能產業，近日亦有明顯的斬獲。該公司日前與北美第二大自行車品牌廠-SPECIALIZED合作的電動輔助自行車電池模組，獲得德國萊因(TUV Rheinland)碳足跡驗證，成為全台首家電動輔助自行車電池模組通過驗證產品。同時，加百裕亦通過另ㄧ家運動品牌電動自行車電池模組驗證，預估今年下半年將可開始出貨。

此外，儲能市場也是未來相當重要的趨勢，加百裕因應儲能市場需求，儲能系統主力產品包括：中小型儲能系統、商用儲能、大型儲能方案等三類，含蓋小型、家用、工業用、電網所需要的各種儲能系統。伴隨國內儲能市場快速成長，加百裕在儲能系統都有完整的系列產品，加上在電池管理系統的核心技術，以及鋰電池設計、組裝上有豐富的研發經驗，並與系統廠商緊密合作，在開發儲能系統上更具競爭優勢，自去年已陸續接洽訂單開始出貨，將可望帶動未來整體營收。

法人表示，預估加百裕今年下半年在消費性電子及筆電需求觸底逐漸回升，加上在電動自行車電池大量出貨及儲能設備訂單陸續有所斬獲下，整體營運回升可期，後續亦可望因電動自行車電池及儲能設備出貨比重的提高，同步提升營運動能，帶動獲利成長。