工研院攜手土耳其Arcelik 捐贈200台救災用行動淨水系統

工研院宣布攜手土耳其龍頭家電製造商Arcelik，以經濟部技術處科專成果支持工研院研發的「可攜式UVC LED流動水模組」，組裝救災用行動淨水系統送往災區，期以高效除菌效果兼具低耗能、無汞、可攜式與智慧化設計之水處理利器，共同守護災區飲水安全，幫助災民度過這次的難關。

工研院院長劉文雄表示，工研院秉持著「用科技做公益，讓台灣更美麗」的理念，在以科技研發帶動產業發展的同時，也運用科技研發成果投入於社會公益，盼能幫助弱勢族群、解決急難救助問題、促進環境保護服務等，善盡科技人的社會責任。投入社會公益11年以來，工研院已有超過90項科技運用於公益的提案，包括以吸污機器人手臂幫助土石流清垃圾。在風災後進駐烏來地區協助提供飲用水等。此次為協助土耳其地震後災區快速取得乾淨的飲用水，工研院以科技展現「Taiwan Can Help」的實力，第一時間與Arcelik聯繫，雙方設立淨水科技救災專案，提供全球首款智慧可攜式流動水淨化系統，成功化科技力為救災力，為土耳其災民做出貢獻。

Arcelik全球策略與數位化副總Mr. Utku Barış Pazar表示，做為土耳其企業，Koc Group盡力投入災後救援協助傷者復原與災區重建，於強震影響最嚴重的省份三個省份（Hatay、Adiyaman and Kahramanmaras）預計搭建5,000個災後臨建貨櫃組合屋，安置約2萬名災民。Arcelik特別感謝工研院以科技救援，立即投入淨水科技救災專案，與工研院共同合作整合UVC-LED殺菌模組與超濾膜過濾模組，希望在最短時間內將救災用淨水系統送往災區。

工研院產科國際所所長林昭憲指出，Arcelik為歐洲第二大、土耳其最大之白色家電與電視多媒體領導廠商，因應國際智慧化趨勢，於2015年在工研院設立第一個亞洲研發中心，與工研院在物聯網新技術與產品具有多年合作情誼。當得知災區面臨無水可用的情況，工研院快速組成專案小組，鏈結本院技術、Arcelik淨水器家電部門，將淨水技術實際投入救援。目前國內公司正趕製相關模組，已於五月初，將運交首批100套到土國進行震災場域實證，之後將建置於Koc組合屋園區，提供居民乾淨的飲用水或醫療除菌水。