桃園市大園區一名69歲的吳姓老婦，29日清晨外出散步買早餐，途中因血糖過低暈眩倒臥路邊，警方獲報後前往關心，經查詢確認吳婦的住處仍有一段距離，員警擔心其安危，隨即將她護送返家，家屬感謝警方的幫忙。

大園警分局竹圍派出所今日清晨5時許接獲民眾報案，在竹圍國小前有一名老婦倒臥路邊，員警獲報立即前往關心，發現老婦神情虛弱，身上的衣服因為倒臥在路面積水處被水浸濕，員警遂提供乾淨的毛巾及衣服，讓老婦擦拭、更換。

老婦休息後恢復精神向員警表示，清晨時她出門散步買早餐，但半路上突然感到頭暈目眩，眼前一片黑，接著就沒有意識，也不知道自己倒了多久。

員警接著詢問老婦年籍資料，得知她的住處距此約1.5公里，擔心老婦獨自走回去會有危險，便開車護送她回住處，此時老婦的家屬剛好要出門尋人，看見老婦平安返家，總算鬆了一口氣，對於警方的熱心協助深表感謝。