守護到院前嚴重創傷病患，雲林縣啟動「醫消聯防」計畫。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣消防局為守護到院前嚴重創傷病患，29日與台大醫院雲林分院攜手合作，發表「醫消聯防，幸福永揚－虛實整合新一代救援系統」計畫，當重大創傷受困事件發生時，病人生命徵象處於不穩定狀況，消防局將啟動聯防機制，通知醫護單位第一時間支援醫療需求，讓病人能獲得即時醫療處置，提升到院前存活率。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣致力推動SDGs的各項指標，此次醫消聯手的多軌救援可說是嶄新里程碑，非常契合SDGs3「確保健康生活及促進各年齡層福祉」，以及SDGs11「建設包容、安全、具防災能力與永續的城市和人類住區」。雲林縣平均每年約有1000件次的重大創傷救護案件，藉由「醫消聯防」，可提高重大創傷病患存活率。

張麗善說，雲林縣積極發展智慧救護，2020年引進電動骨針，讓病人在第一時間能得到輸液治療；2021年實施「院前超音波檢傷」，現場使用超音波掃描，即能獲知病人有無內出血，並上傳醫師群組判讀，在黃金救援時段提升存活率，以前的存活率是7％，現在已達到21.74％。

雲林縣消防局長林文山提到，過去曾有重大創傷病患受困於機具、車輛中，其生命徵象處於不穩定情況，卻礙於沒有適當啟動機制與合適裝備，可讓醫護人員在現場執行醫療處置，如今可透過「醫消聯防」，請台大醫院雲林分院派員到現場，加強救護生命鏈。

台大醫院雲林分院院長馬惠明指出，近年來院方與雲林縣消防局密切合作，推動高級救護技術員訓練課程與到院前創傷救命術，並陸續推出創新救援方案，包含雲端生命徵象監測，各項創傷急救技術運用，已有許多民眾受益，大大提升緊急救護量能。