【愛傳媒報導】在人與人之間疏離感日益增加的現代社會中，還有一群無私奉獻默默付出、關懷他人、促進社區和諧與繁榮的熱心志工。為了表達對這些無名英雄的感激，台北矽谷扶輪社、方荷生里長、廣達香食品以及工具人讀書會攜手合作，舉辦了一場名為「無名英雄感謝祭」的活動。這次活動凸顯了社區凝聚力與團結合作的重要性，也為獨居長輩們感受社區關懷的機會。

圖／台北矽谷扶輪社、方荷生里長、廣達香食品以及工具人讀書會攜手舉辦「無名英雄感謝祭」活動，感謝一群默默為社群付出的熱心志工。（圖片來源：廣達香食品提供）

活動於5月27日在南機場樂活園地舉行，在方荷生里長領導下，現場搭建了涼棚和椅子，為長輩們提供遮陽場所，讓他們可以欣賞表演；活動還邀請了樂團演唱，為現場氣氛增添活力；兩台餐車提供美味的漢堡和義大利麵，讓參與活動的人們共享美食。對於行動不便的長輩，團隊也將提供餐點和禮品送到他們的家中，讓他們感受到同樣的溫暖和關懷。

圖／活動結束時，贈送廣達香食品贊助的罐頭為禮品，讓長輩們將溫暖與關愛帶著走。（圖片來源：廣達香食品提供）

方荷生里長一直致力於幫助社區中的弱勢群體，特別是獨居長輩和有特殊需求的居民，里長有句名言，特別令人動容，「一週供餐一天叫辦活動，一週供餐五天才叫照顧」，他的奉獻精神和無私付出，值得我們衷心讚揚和感謝。

廣達香食品一直以來都非常熱衷於公益活動。除了參與「無名英雄感謝祭」之外，在5月28日也贊助人安基金會的「寒士慶端午」花博愛心公益園遊會物資義賣活動，這項義賣所得將用於支援寒士慶端午的關懷活動，進一步延續愛心的力量。無論是感謝祭活動，還是人安基金會的義賣園遊會，都彰顯人與人之間的連結和溫暖，期盼這些活動能喚起更多人關注公益，共同創造更加繁榮和諧的社會。