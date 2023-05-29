方芳芳（左起）、紀寶如、陳美鳳。（陳俊吉攝）

多位藝人今出席台灣質生命協會活動。（陳俊吉攝）

陳美鳳今（29日）從台灣質生命協會前任理事長方芳芳手中接下祝福花束，正式成為第10屆理事長。提及獨居長者及需要被照顧的資深藝人時，陳美鳳先是哽咽說不出話，接著再也按耐不住情緒，淚崩說道：「這塊土地還是有很多的長輩需要照顧，還有一些身心障礙的小孩，都需要大家的努力、大家的愛心捐款。」

方芳芳透露，陳美鳳接到邀請後一直很猶豫，擔心自己無法勝任，「她給自己很大的壓力，尤其她的工作也忙我可以理解，所以我也給她很多信心，跟她說只要是我能幫上忙的，我一定都會盡全力幫助她，讓她可以讓協會達到另外一個高度」。

考慮多久才接下理事長一職？陳美鳳坦言至少3個多月，方芳芳則吐槽她，「中間有遇到跨年，所以算是2年啦」。陳美鳳說，每次參與協會的表演活動，都感覺得到協會對待長者、身心障礙小朋友的用心，「他們真的是一步一腳印，很認真去做事情，尤其在關懷獨居老人方面」。

談到接下理事長的壓力，陳美鳳不斷表示自己很不擅長交際應酬，也擔心會因為捐款欠朋友人情，但實際上，陳美鳳對待每位好友都付出真心，所以多位友人確定她接任後，已經表示會全力支持，像是九太科技沈董昨晚聚餐，就拋磚引玉的捐了100萬善款，讓她相當感動。目前的感情？陳美鳳笑說，她不需要室友比較需要飯友。

方芳芳在卸下3年半的理事長職責後，表示會成為陳美鳳最得意的助手，幫忙協助台灣質生命協會的事項，考慮重返演藝圈主持？她則表示沒有打算，最主要的重心是要幫助陳美鳳，繼續為協會效力。