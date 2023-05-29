桃園市有許多農家為增加收入推廣生態體驗活動，但動保法修正實施動物展演管理辦法，讓許多農民無所適從，有農家推廣出租小雞體驗可行，但收取門票讓遊客看雞、撿雞蛋卻違法，也有錦鯉園推廣小小鯉魚師活動，因有賞魚、餵魚行為也被警告，苦嘆法規界線模糊，實在很難生存下去。

桃園市動保處長王得吉表示，動保法公布施行動物展演管理辦法後，規定若無取得動物展演許可證的業者不可進行相關展演，申請單位則需符合觀光旅遊業、休閒農場或社會教育機構其中1項，由於許多業者反映門檻過高，市府已經放寬規定，申請者只要有營業登記或提供稅籍資料等即可申請。

青農鍾志忠在龍潭區經營「姐夫農場」飼養蛋雞販售雞蛋，更推出「出租小雞」與孵蛋體驗，不只進入學校、育幼院讓學童體驗養小雞推廣生命教育，在新冠肺炎疫情期間，不少人待在家有小雞陪伴，成為親子間的潤滑劑頗受歡迎，未料動展法實施之後遭人檢舉相關行為違法。他說，動保處人員到場勘察後，認為出租小雞屬於商品買賣，是市場自由並不違法，但因為農場有收門票，若遊客造訪有看雞、撿雞蛋行為就不行，得罰5萬至25萬元罰款。

他批評，政府鼓勵農民從最基本的一級生產提升到二級、三級產業，他除了販售雞蛋外努力想增加收入，卻因此有違法之嫌甚至可能被罰錢，且每縣市規定都不同，有被檢舉才會被查也不合理，自己也想循正常管道申請動物展演登記，但他飼養的雞約340隻未達畜牧場規模，若是另行申請營業登記，還有繁瑣的法規需配合，重重阻礙讓不少農家選擇放棄，更多是遊走在法律模糊邊緣。

該區也有錦鯉園推出小小鯉魚師活動，推廣讓親子入園認識鯉魚養殖產業，卻因為有餵魚、欣賞錦鯉等行為被認為涉嫌違法，業者也苦嘆，如今所有活動被迫中止，不然就是辦了活動也不敢做宣傳，痛批法規對於農戶實在太不友善。

王得吉說，農家所提到的家禽規模是畜牧法所規定，與動保法並不相干，動保關注的是動物福利，看的是個體並非動物數量規模，會持續協助小規模農場取得動物展演許可證。