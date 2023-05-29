好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主演作品《魔鬼終結者》、《終極戰士》等等部部都是影壇經典之作，2003年他轉戰政壇成為美國加利福尼亞州州長，2011年卸任後他重回演藝圈，近期他的新戲舉行首映會，家人紛紛到場支持，不過私生子的出現卻引起網友討論。

2011年阿諾史瓦辛格傳出背叛結婚25年的妻子，與家中女僕婚外情並誕下私生子，據美媒指出原配瑪麗亞史萊佛（Maria Shriver）發現後選擇原諒，但阿諾史瓦辛格仍持續與小三見面還被抓姦在床，讓原配訴訟離婚，兩人的離婚官司拖了10年，2021年才正式離婚。

據《Page Six》報導，阿諾史瓦辛格主演的電視影集《FUBAR》近日在洛杉磯舉行首映會，活動上他的兩個女兒和女婿克里斯普萊特一起在紅毯上亮相，而他的私生子約瑟夫貝耶納（Joseph Baena）則獨自面對媒體；據悉阿諾史瓦辛格對五個子女都盡量一視同仁，但他和原配的四個子女與私生子之間沒有交流，據知情人士透露，阿諾史瓦辛格對約瑟夫很好，非常公平的對待他，負擔他的大學學費也為出軌對象米爾德麗德買房，但原配的小孩就是不喜歡約瑟夫，而且還會拿約瑟夫出氣。

25歲的約瑟夫在參加完首映會後上傳當天照片，並寫下「我給《FUBAR》兩個讚！」力挺爸爸的新劇集，貼文發布後不少看到新聞的網友湧入留言區給予支持。