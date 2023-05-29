中颱瑪娃今（29）日下午兩點，中心位置仍在台灣東南方海面，不過速度明顯放慢，以每小時5公里速度，向西北進行。氣象粉專分享最新模式指出，瑪娃颱風未來路徑確定北轉，只剩北部、東部有明顯降雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文指出，根據最新歐洲數值模式，瑪娃颱風路徑北轉已成定局，可說是毫無懸念。模式圖顯示，瑪娃颱風未來北轉，將離台灣越來越遠，最後直接甩尾朝向東北方遠去。粉專也補充，先前美國模式的回馬槍路徑，「早已倒戈了，而且修的更東」。

粉專提醒，瑪娃搖搖擺擺的北上，過程中距離台灣遠近，會讓西部降雨情形差異很大，如果依照最新路徑行進，東偏一點，西部山區雨勢就會少很多，但基北宜花大雨依然躲不掉。

氣象局今早表示，瑪娃颱風環流寬廣，各地沿海要注意長浪及強陣風，最快今晚到明晨發布海上颱風警報，但因引導氣流不明顯，颱風的路徑仍有機會變動，若北上時路徑偏西，發陸警的機率就提高，不過目前來看還是發海警機率高。