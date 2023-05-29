有些人金錢觀念較強，會將收入做好規劃，並把錢花在刀口上，但也有人不擅長理財，就算已經口袋空空，還是會任性消費。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、獅子座和雙魚座的人，就算手頭很緊、身上沒有什麼錢，只要看到喜歡的商品，就會忍不住花錢。

▎天秤座

天秤座喜歡打扮自己，喜歡追趕時髦漂亮的東西，而且有很重的偶像包袱和虛榮心，所以手頭上的錢不多，也會咬牙買下超出經濟能力範圍的商品。天秤座不是不知道自己沒錢，但就是忍不住不買，只要看到很喜歡的商品，就會花錢去買。

▎獅子座

獅子座很愛面子，認為只有高檔的物品才能凸顯自己的價值，雖然他們確實比一般人更具備賺錢的能力，但也因為這樣，每當看到心儀的商品，他們就會毫不猶豫地購買，就算現在手頭很緊，或是可能造成未來一段時間內生活上的困難，都無法阻止他們。

▎雙魚座

雙魚座是衝動的消費者，金錢觀念較淡薄，不會為以後的生活操心，只注重眼前的幸福，而且他們的耳根子很軟，只要有人推薦，或在電視、網路看到某樣商品，他們覺得好用、喜歡，就會不顧價錢購買，因為雙魚座認為，沒有錢沒關係，只要自己喜歡就好。