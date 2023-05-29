美國眾議院外委會主席麥考爾日前爆料，蔡英文總統向美國要武器以及星鏈系統，國安會祕書長顧立雄今天坦承，美國已通過法案授權加速武器供應，星鏈也是軍事韌性一部分，萬一電纜被打掉，台灣也能透過星鏈維持通訊。至於是否全面禁抖音，目前的論辯正反都有。

顧立雄今天接受《新聞不芹菜》節目專訪表示，國安會主要是兩岸、外交、國防，身為總統在國安的幕僚長，在國安議題上，除了傳統的議題外，近年也有新興的課題出現，其中很重要的就是「網路攻擊」。

他表示，這有三個形式，第一是認知作戰，二是竊取關鍵技術與資料，不論是私人企業或公家的政府機關，駭進去之後竊取機密的資料；三是讓關鍵基礎設施產生運作上的困難，這形同用實體的攻擊方式產生破壞，這是比較嚴重的。

顧立雄指出，網路攻擊是國安議題這是無可置疑的，資安沒有百分之百，就是矛與盾的戰略，盾被攻擊就要強化。他透露，台灣每天要承受500萬次的網路攻擊，大部分來自中國，上次他看到數據就高達480萬次。

在九合一大選結束後，民進黨內部也有討論「抖音」造成的影響。他說，現在公務機關是禁止使用抖音，但人民是否禁制則涉及到言論自由跟認知作戰國安議題的平衡，這樣的論辯正反都有，關鍵在於大家的「識讀能力」。

他說，抖音大部分無關政治議題，但就會三不五時參雜一些，短影音的宣傳方式，沒有新聞倫理的平衡，這樣的干擾要不要達到全民禁止，光是討論跟辯論過程就已經具有爭議。

被問到外交部長吳釗燮不只一次提到2027中共攻台的時間點，對此，顧立雄表示，他不想參與時間表的臆測，對於國際社會或強化自我防衛韌性，目的是在讓中國如果真的有企圖的話，也要讓企圖被往後延。

他強調，台灣維持不挑釁、不冒進的立場，維持台海和平穩定現狀，不是一個人的責任，這是全世界，包括美國跟理念相近國家共同承擔的責任，中國會感受到如果有攻台會付出不可承受的代價，以及延後進攻時程。