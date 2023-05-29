民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左起）、總召邱臣遠、幹事長張其祿29日舉行「賴清德急轉彎！民進黨非核家園跳票！」記者會。（劉宗龍攝）

民進黨過去極力主張反核，訂下「2025非核家園」目標，民進黨主席賴清德昨卻改口稱「規畫停機核機組，維持未來可緊急使用」。民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今（29）日召開記者會，痛批民進黨跳票，也呼籲應重新檢討能源政策、規畫核三延役、推廣分散式發電，也要避免黑手伸入綠能產業。

民眾黨立法院黨團副總召賴香伶（左起）、總召邱臣遠、幹事長張其祿29日舉行「賴清德急轉彎！民進黨非核家園跳票！」記者會。（劉宗龍攝）

立委邱臣遠表示， 賴清德被問及能源議題時，第一反應竟不是倡議綠能，而是拿核能來應急，綠能包含光電與風電等，相對無法輕易被「封鎖」，至少在必要時可以讓能源供給更有彈性。賴清德缺乏規畫貿然提出所謂的「新解方」，完全體現其核能認知不足，儼然是「核盲」。

邱臣遠指出，天然氣發電可在短時間內衝高，2.5小時內可達滿載，反觀核能屬於穩定發電，無法依需求短時間內升高或降低，達到滿載一般需要1到3天，並不適用於用電尖峰的缺電。核能只有啟用與不啟用，沒有「應急」一說，賴清德若不是對核能一無所知，就是害怕反核政策大轉彎，刻意迴避核三延役的問題，民進黨政府應出面說明，核三是否延役，否則一切都是空談。

邱臣遠直言，綠能是國際趨勢，更是台灣未來的發展方向，在能源轉型的過程中，核能扮演相當重要的過渡角色，但民進黨政府為反而反，拒絕核能卻提不出有效的替代方案，能源轉型弊病叢生、黑金官商勾結，然而面對國際局勢多變，台灣必須正視能源問題，針對能源比例規劃跳票，政府應重新盤點能源配比，研議更務實的配置方式。

立委賴香伶直言， 民眾黨主席柯文哲點出，若要發展高耗能產業，就不能「只要台積電、不要核電」，應在現實與理想之間取得平衡。民進黨政府規畫的「非核家園」，高達50％發電仰賴天然氣，不僅加深能源供應的脆弱性，更把民眾的用電安全置於不顧。

賴香伶表示， 民進黨政府不能只顧經營「綠能複合體」，卻對真正有助於滿足民眾用電需求的分散式光電毫無認知，應更積極推動社區型發電規畫，補助民眾在屋頂裝設太陽能發電設施，使日常用電能夠自給自足。民眾黨團的能源政策始終以科學與實證為基礎，緊扣各地的國土特性，設計出從淨零碳排到在地能源的最佳解決方案。

賴香伶指出， 台灣可借鑑減碳與能源轉型的先進國家，建立兼具「集中式」與「分散式」的發電系統，利用屋頂太陽能電池與熱電共生技術，抵消對電網的依賴，並鼓勵社區建立微電網與儲能裝置，通過智慧電網與需求反應，更靈活地調配社區的電力需求，並只在真正需要時才從電網中提取電力，建立健全且穩健的國家發電結構。

立委張其祿直言，賴清德「緊急時啟用停運核能機組」的說法，證明民進黨能源政策徹底失敗，最終導致賴清德要收爛尾，令人想到過往推崇「乾淨的煤」，現在又改口拋出「安全的核電」？而今立法院民進黨再以人數優勢，三讀通過核能安全委員會降級，未來相關首長及委員都由閣揆任命，不須經外部認可，易產生政治凌駕專業，甚至產生前後矛盾的情形，三級機關恐難以督促二級機關，讓核安會變橡皮圖章、喪失專業性，這將為未來政府的政策失靈開了大破口。

張其祿表示，近年地方上盛行將「土地利益」轉換為「光電利益」，政府的放任造成「尋租（rent-seeking）」風氣盛行；大資本家、政客及地方勢力勾結並把持土地，以賺取優惠性的綠電躉購，形同拿納稅人的錢「劫貧濟富」，也導致賄賂、暴力威脅等弊端叢生。諷刺的是，在蔡英文、賴清德的領頭下，「綠能最賺」的標語早在2019反核大遊行時就已經出現，這完全就是民進黨政府「假能源政策之名，行掏空民眾納稅錢之實」的鐵證。

張其祿指出，台灣應推動「分潤在地化」，讓全民共享綠電果實，而不是讓黑金勢力與政黨勾結並獨吞的現象再次重演。民眾黨團期盼綠能、能源轉型成果確實達到目標，且紅利全民共享，揮別黑金搶食的陰霾，為未來世代留下一個更美好的台灣。

民眾黨團呼籲賴清德，別在缺乏規畫的情況下，就想將核能做為「緊急」電力來源，企圖混淆和欺瞞民眾；而政府在能源轉型的過渡時期，應積極讓核三延役，同時推廣屋頂種電等分散式發電，長期規劃仍往增加再生能源的配比方向調整，別再擺爛把能源問題甩鍋給下一任。