新北市蘆洲區今日下午3時許發生一起火警意外，起因為39歲杞姓男性屋主煮到睡著不慎引發火警，而該戶又沒裝設住警器，無法第一時間通知火災發生，直到杞男被濃煙嗆醒後才倉皇逃生，所幸當時其他家人皆在外上班上課，沒有造成人員傷亡。

第三大隊大隊長陳志德呼籲，烹飪爐火時，務必設定提醒裝置提示爐上火源正在烹煮避免忘記，且5樓老舊公寓住宅應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，保障民眾生命財產安全。