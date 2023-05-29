煮東西睡著釀火警 新北屋主被嗆醒才倉皇逃生 17:002023/05/29 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市蘆洲今日下午發生民宅火警，起因為屋主煮東西煮到睡著所造成。（消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蘆洲區今日下午3時許發生一起火警意外，起因為39歲杞姓男性屋主煮到睡著不慎引發火警，而該戶又沒裝設住警器，無法第一時間通知火災發生，直到杞男被濃煙嗆醒後才倉皇逃生，所幸當時其他家人皆在外上班上課，沒有造成人員傷亡。 第三大隊大隊長陳志德呼籲，烹飪爐火時，務必設定提醒裝置提示爐上火源正在烹煮避免忘記，且5樓老舊公寓住宅應加裝住警器，能於火災發生第一時間預警動作，提醒民眾把握初期滅火及黃金避難逃生時間，保障民眾生命財產安全。 #住警器 #火警 #煮東西 #蘆洲 #逃生 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。