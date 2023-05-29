積極轉型為合法工廠，成立於民國84年的錠贊精密模具公司，從104年起陸續申請登記，今年成為台中市第11家用地計畫獲市府核定的企業，成功從未登記工廠邁向合法登記。台中市經發局指出，全市核准特定工廠案件目前已達1847家，其中有90家業者申請核定用地計畫，其中11家獲核准，廠商後續投資額達5億多元。

錠贊精密公司資本額為500萬元，多年來致力於生產電子零件、半導體載具、機械五金及沖壓模具等，107至111年營業額約在280萬至470萬間，因錠贊精密原本屬於未登記工廠，該公司從104年開始配合政府輔導政策，積極進行轉型。

業者表示，經持續努力，105年取得臨時工廠登記，109年取得特定工廠登記，去年4月並提出用地計畫，已邁向土地合法畫階段，未來用地計畫獲核准後，預計再投資1000萬元興建全新的合法廠房，並增加員工編制約10人，目標在完成合法後3年內營收成長200％。

經發局指出，根據經濟部「特定工廠申請變更編定為特定目的事業用地審查辦法」，截至今年5月15已有1847獲核准為特定工廠，包括寶嘉誠工業二廠、昊陞企業、榮峻企業光興廠、參聯國際神岡廠等10家廠商都已辦理特定目的事業用地變更，目前全市輔導合法化面積達6公頃，約有1萬8280多萬元回饋金繳入農業發展基金。

經發局強調，轉型合法工廠的廠商多位於烏日、大里及神岡等區，其中昊陞企業是第一案業者親自辦理用地計畫成功者；辰崧工業公司則為第一家透過附掛農田水利溝渠排放至區域排水系統的公司，解決其過去農地工廠汙水排放困難等問題。