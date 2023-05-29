台北市長蔣萬安喊出8年5萬戶社宅，4年預計優先推動7000戶。台北市長蔣萬安29日表示，預計4年有7627戶完工、2820戶開工，潛力基地包含黎元市場、新工處保養廠、台大紹興和西寧國宅。都發局也指出，樟新市場預計2026年開工，將新增社宅90戶。

蔣萬安今赴議會進行市政總質詢，民眾黨台北市議員黃瀞瑩關心，7000戶社宅的取得管道、期程和相關預算。蔣萬安指出，政策目標會持續，興辦5萬戶腳步不會停下來，興建社宅絕對是解決居住問題非常重要的政策手段，但不是目的，目的是解決居住問題。

台北市長蔣萬安（見圖）29日到台北市議會接受議員質詢。（趙雙傑攝）

蔣萬安說，都發局積極盤點7000個潛力基地，持續作中長期進程，也承接前任市府規劃、招標和待開工的基地，預計4年有7627戶完工、2820戶開工。

都發局長王玉芬則說，樟新市場預計2026年開工，將新增社宅90戶，為市府自己找基地興建社宅，明年將會提出規劃設計的預算。

黃瀞瑩追問，7000戶開工到完工至少要4年，不積極搞不好最後只有樟新市長的90戶。公辦都更回饋包含西寧市場、國宅改建，EOD有南港誠正國中，都市計畫變更則有北投機場分期分區開發，7000戶基地還包含哪裡？

蔣萬安回覆，黎元市場、新工處保養廠、台大紹興和西寧國宅，都是盤點的相關潛力基地。柯文哲8年5萬戶，最終只有達成4000多戶，未來也會很努力繼續興建，透過多元方式達到5萬戶社宅。