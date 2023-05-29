彰銀首季海外分行放款動能強勁、年增達30.3％，其中歐美地區年增達49.23％、中國大陸以外亞洲地區年增19.05％。財富管理業務受惠商品策略調整得宜，首季財管手收8.76億元、年增20.83％，又以海外債貢獻最多、年增達逾30倍。

周朝崇指出，彰銀續以創造多元化收益來源為獲利提升策略方向。首先以海外獲利為第一支柱，已向金管會申設大阪辦事處及澳洲雪梨分行，既有海外分行聚焦在地化實力與競爭力提升，第二季側重自貸、新戶及存款吸收，預期海外獲利占比將逐步提升。

其次，彰銀以財富管理業務手續費收入建立第二支柱。周朝崇表示，第二季將持續推動財管及分行設立，引進更多金融商品種類，擴增財管專才團隊。將特別聚焦高資產客群及投資人開發服務，為將來申設高資產財務中心奠定發展根基。

最後，彰銀以資金操作打造第三支柱。周朝崇指出，首季換匯操作（SWAP）收益逾22億元、年增近11倍，股債操作首季收益突破4.7億元、年增逾1倍。不過，預期升息已進入尾聲，後續將以嚴控部位評價風險為主。

雖然下半年金融市場預期仍將持續波動，但彰銀表示，具備良好流動性基礎來應對調整相關風險，預估在評價控制得宜下，全年SWAP淨收益有望突破80億元，使下半年整體獲利維持穩健成長。

股債市布局策略方面，彰銀對股票將持續分批布局具高殖利率個股，賺取股息收入，但會增加周轉率以提升收益。債券操作則因應經濟可能發生下滑，將加碼高品質債券、並拉長到期天數。由於第二、三季會有較大債券部位到期，會積極回補拉高持券比，穩定未來息收。

在衝刺獲利之餘，彰銀仍將逐步調整及穩固營運體質，鞏固業務發展利基，對於今年放款業務仍秉持正向態度，以引導全行授信結構轉型為主，全力衝刺中小企業放款、提升占比以提升利差，預期今年放款將年增約4％。