台南「全民科學周」今天在將軍國中宣布啟動。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府教育局和國立成功大學科學教育中心合作舉辦全民科學周，29日在將軍國中由教育局副局長王崑源、成功大學副校長陳玉女宣布啟動，現場展示「熱情溫度計」、「喝水鳥」等10個主題闖關活動，有參與的學生說，全民科學周的課程很有趣，並透過動手做，了解許多物理原理。

教育局表示，今年度所規畫的教材，與國中理化「溫度與熱量」、「力與運動」、「能量的形式與轉換」等單元有關，透過有趣的闖關活動與動手做，可加深學生的印象，讓理化課也可以很好玩。

國立成功大學科學教育中心主任楊毅表示，此次開發「熱情溫度計」、「喝水鳥」、「伽利略溫度計」、「錐體上滾」、「張拉整體」、「牛頓擺」、「起雲器」、「光磨坊」、「四兩掛千金」、「水杯乒乓球」等10個科普活動，為了推廣到各校，在今年4月也找了參加學校學生集訓擔任學校種子。

教育局說，今年參與全民科學周的學校包括將軍國中、新化國中、後壁國中、南化國中、佳興國中、新興國中及黎明高中等25校，明日起將在全市25間國中實施，為期1周，期待透過活動讓學生活用科學知識，進而解決生活中的問題。