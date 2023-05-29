被教育部列為專案輔導學校後，仍有機會起死回生？高苑科大5月29日已獲台鋼集團捐資2.8億元並已入帳，教育部將在6月5日的退場審議會中，審議該校是否得解除專案輔導學校。

高苑科技大學因財務惡化及積欠教職員薪資，經教育部依私立高級中等以上學校退場條例規定列為專案輔導學校，改善期限至今年5月31日止。

高苑科大自去年6月起積欠教師薪資，教育部數度要求他們改善未果，因此依違反《教師待遇條例》6度開罰，總計罰215萬元。高苑科大被列為專輔學校後，董事會對於要不要挹注資金，也非常猶豫。

不過教育部今天證實，高苑科大已獲得台鋼集團挹注2.8億元資金，而且款項均已到位，教育部將在6月5日召開私校退場審議會中，決定是否將它從專輔學校名單中移除。

不過全國私校工會副理事長尤榮輝表示，台鋼集團在高苑科大改善期屆滿前3日捐資2.8億，能否解除高苑被命令停招危機，尚待下周私校退場審議會開會決定，目前推斷高苑科大未來走向如何，尚言之過早。因為，這2.8億元是否足夠償還欠薪並使高苑脫離財務惡化情形，不無疑問。

尤榮輝指出，台鋼在高苑科大危急存亡時慷慨捐資救急，值得社會肯定，但日前校內傳出一份承諾書，要求教職員簽署同意「因系所整併需求下所辦理人員之資遣」、「校務會議代表應配合學校各項政策」，以及「不得對學校、董事會、董事會成員、興學企業進行校外體制外抗爭行為…逕為體制外抗爭者,願對於相關體制外舉措造成名譽受損之人負起包括律師費用在內之補償或賠償責任。」這種犧牲教職員權益、「削足適履」，以引進財團資金的作法，恐為高苑日後埋下另一個危機。