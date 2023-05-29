民進黨總統候選人兼黨主席賴清德昨日在台大活動中回答能源議題，他稱應讓停機的核能機組維持緊急使用效能，挨批因選舉放軟反核態度。政治評論員黃士修表示，賴清德本身並不反核，賴也想趁這次大選改變黨對核能的態度，「賴清德未必會失敗，但必須蔡總統給面子」。

黃士修表示，民進黨內幕僚私底下有透露，其實賴清德本人並不反核，賴當上民進黨主席後，支持核能的和碩董事長童子賢被納入民進黨智庫，童也表態台灣應發展下一代核能技術，以及讓核一、二能夠延役，即使總統蔡英文於今年5月20日的執政7周年記者會上指出，重啟在實際執行面有相當困難，但賴清德其實想藉這次大選改變黨對核能的態度。

回頭檢視2018年「以核養綠」公投通過後，同年11月27日時任行政院長賴清德在立法院接受質詢時指出，如果要以空污作為標準，最好的能源就是核電，雖然當時各界好奇是不小心說溜嘴，但也可見賴並非真的反核。

黃士修指出，很多人好奇賴清德為何敢主張核能機組維持緊急使用效能，因為在以核養綠和核四重啟公投都證明支持核能是社會多數，只是後者因脫鉤大選而未達標，目前社會上支持核能的比例約6成，反核約3成，但其中2成多是政治反核，剩下的1成則為「逢核必反」。

據黨內知情人士透露，賴清德對核能態度的轉向，若能說服黨內反對聲音，反而能成為贏得大選的加分題，賴清德和童子賢現在做的就是想爭取核能使用的空間，即使黨內和府方給的壓力相當大；黃士修說，現在就看蔡總統給不給賴面子了。