為擺脫「行人地獄」汙名，新北市警察局今年2月至4月辦理「行人路口大執法」，並於5月起配合警政署「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」及5月22日至6月5日「高發事故路口精緻執法」，加強取締不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車及道路障礙等違規行為，據統計，5月1日至28日新北警共取締不停讓行人3737件，相較於去年同期增加2972件，顯見警方執法強度。

此外，今年5月1日至28日取締非號誌路口未停車再開車輛243件，相較於去年同期增加225件；人行道違規停車舉發1萬7262件，相較於去年同期增加7249件；道路障礙舉發2355件，相較於去年同期增加1326件。

新北市交通警察大隊指出，經統計今年1月1日至5月28日行人死傷事故件數1125件、死亡6人、受傷1119人，較去年同期件數減少175件、死亡減少8人、受傷減少167人。事故件數明顯下降，對行人安全顯有助益，藉由強力執法及宣導，提升見警率及攔舉率，使駕駛人遵守路權觀念，減少違規僥倖心態，以改善行人友善的交通環境。

交大表示，配合新修正道路交通管理處罰條例，未來針對駕駛「不停讓行人」可處最高新台幣6000元罰緩，新北警將持續利用各項勤務、家戶訪查、社區治安座談會、守望相助會議，至機關、團體、學校等場合宣導停讓行人的安全觀念，以維護行人安全，推動人本交通環境。