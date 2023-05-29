2023台灣未來之星棒球邀請賽將於今年將於6月5日在台中洲際棒球場、台南市立球場兩地率先開打，今年擴大規模，共12支球隊互相切磋，6支中華職棒二軍隊伍及6支業餘球隊與賽，期望透過此賽事讓更多好手磨練自我。

2023台灣未來之星棒球邀請賽由中華職棒聯盟主辦，與教育部體育署、中華民國棒球協會合作，29日賽事記者會上，中華職棒大聯盟會長蔡其昌提到，中華職棒除了例行賽、明星賽、總冠軍賽，聯盟也長期投入相當大的資源，在協助年輕選手、三級基層棒球等賽事上，年底的亞冠賽是針對24歲以下年輕選手所辦的比賽，另外冬盟也會有眾多職棒年輕選手參與，這次交流賽職棒選手及業餘選手的切磋機會難得，也感謝體育署對交流賽大力支持。

教育部體育署署長鄭世忠表示，這場賽事能讓職棒和業餘達到雙贏，職棒球隊可以挖掘潛力選手，業餘球團能與職棒球隊交流球技，感謝中華職棒投入資源舉辦賽事，也感謝中職會長蔡其昌在各項計畫的支持，有這麼好的賽事體育署必定大力支持，另外也感謝球團及球團母企業，讓職業棒球環境和業餘棒球環穩定發展成為國家棒球的基石，最後也希望球迷朋友號召左鄰右舍，一起進場觀賽。

中華職棒6支二軍球隊總教練29日來到賽事記者會現場，味全龍二軍總教練張家浩指出，有許多業餘好手其實都差一點機會就能被看見，希望大家可以趁這次比賽多注意業餘好手，也能為自己的球隊補強即戰力，相信這場比賽對雙方都有很好的加分效果；台鋼雄鷹總教練洪一中則說，每個球隊都有自己努力的方向，台灣棒球要發展，業餘球隊的曝光是重點，因此感謝中華職棒和國家促成未來之星邀請賽，讓業餘選手多點亮相機會。

2023台灣未來之星棒球邀請賽6月5日起進行13天賽程，共有38場交流賽，一日3場比賽、兩地開打，職業、業餘各球隊互不交手，以達到交流目的，比賽場地分佈在洲際、斗六、嘉義市、嘉義縣、台南、屏東園區6地，每日2場賽事提供轉播服務，球迷可透過CPBL TV及CPBL官方YouTube頻道收看轉播，所有賽事也開放免費進場欣賞。